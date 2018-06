Bart en Koen wagen zich aan Skoda Challenge 08 juni 2018

02u31 0

Bart Mathys en Koen van Rie uit Galmaarden, die vorig jaar nog deelnamen aan de Iron Man Hawaii, hebben zich nu ingeschreven voor de Skoda Challenge - ook een triatlon.





Komende zondag 10 juni wordt de tweede Skoda Challenge-Geraardsbergen georganiseerd door The Challenge Family. De triatlon vertrekt in Geraardsbergen en volgt een parcours in de richting van Herne, waarbij ook de Congoberg in Vollezele aan bod komt.





Bart en Koen zijn intussen al stevig aan het trainen. "Dat we de streek kennen, is een pluspunt", zegt Bart. "Maar gemakkelijk zal het zeker niet worden."





Door de wedstrijd zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Damstraat en Congobergstraat. Meer informatie via info@challenge-geraardsbergen.be, of 054/43.51.49. (MCT)