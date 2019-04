Bankdirecteur licht zelfs eigen familie en vrienden op: 1 miljoen verduisterd via valse beleggingen Lieke D'hondt

12 april 2019

17u52 0 Galmaarden Een gewetenloze oplichter, zo noemt het Openbaar ministerie de gewezen bankdirecteur D.L. uit Galmaarden. Hij lichtte tussen 2005 en 2013 meer dan dertig vrienden, kennissen en zelfs familieleden op met valse beleggingen. Hij verduisterde zo ongeveer één miljoen euro.

De zestiger uit Galmaarden ging telkens op dezelfde manier te werk. Hij overtuigde vrienden en kennissen in de regio rond Geraardsbergen, maar ook Sint-Genesuis-Rode, Sint-Pieters-Leeuw of Zottegem om hun geld bij hem te beleggen en te investeren in een Luxemburgse vennootschap die achteraf niet bleek te bestaan. Hij beloofde hen mooie interesten tot 6,8 procent en zou die jaarlijks uitbetalen. Hij legde hen de nodige documenten voor en nam hun cash geld in ontvangst. De gedupeerden lieten hem tienduizenden euro’s beleggen, één slachtoffer vertrouwde de man gespreid over zes jaar zelfs 446.418,96 euro toe. De eerste jaren verliep alles correct en de investeerders kregen jaarlijks hun interesten uitbetaald. Na verloop van tijd, toen het geld kennelijk op was, stopten de uitbetalingen. “De gedupeerden hebben toen zelf onderzocht wat er aan de hand was”, vertelt de advocate van één van de slachtoffers. “Ze kwamen uit bij een andere persoon die op elk document vermeld stond en ontdekten via hem dat er iets niet klopte. Ze gingen daarna ook verhaal halen bij de beklaagde, maar die gaf niet thuis.”

We dachten dat hij onze vriend was, maar hij heeft misbruik gemaakt van ons vertrouwen. Eén van de gedupeerden

Eigen beleggersclub opgelicht

De beklaagde deinsde er evenmin voor terug om zijn eigen familie, huisarts en vrienden op te lichten. Hij was lid van een beleggingsclub in Geraardsbergen voor wie hij maandelijks de verrichtingen deed. “Omdat hij in de sector actief was, vertrouwden de leden die taak aan hem toe”, vertelt de advocaat van de club. “Tot bleek dat hij de effecten die hij moest verkopen liet overzetten op zijn eigen naam of hij de effecten wel verkocht, maar het geld op zijn eigen rekening liet storten. Op het einde van de rit moest er 40.000 euro aan effecten in de club zijn, maar er was maar 4.000 euro.” De leden van de club voelen zich zwaar bedrogen door de man. “Hij heeft misbruik gemaakt van ons vertrouwen en dat terwijl we dachten dat hij onze vriend was. We hopen dat hij eindelijk wordt gestraft”, vertelt een gedupeerde.

Het Openbaar Ministerie noemt de beklaagde een gewetenloze oplichter. “Het is een oplichter pur sang. Hij heeft een gat in zijn hand en hoge schulden. Aan de geldstromen is duidelijk te zien hoe hij gehandeld heeft. Toen alles aan het licht kwam, heeft hij nog geprobeerd de schuld te steken op een zekere Michel uit Gent, maar dat is ongeloofwaardig.” Omdat de man in het verleden al twee keer is veroordeeld voor gelijkaardige feiten en er nog een strafzaak hangende is waarin zijn naam voorkomt, ziet het Openbaar Ministerie zich genoodzaakt een strenge straf van vijf jaar cel en een boete van zesduizend euro te vorderen. “Hij kan duidelijk niet stoppen met oplichten. We moeten verhinderen dat er nog slachtoffers vallen”, aldus de procureur.

Redelijke termijn overschreden

De beklaagde blijft vrijdag liever thuis dan zich in de rechtbank te komen verantwoorden. Meester Hans Deneyer voert voor hem het woord. Hij stelt zich vragen bij het feit dat de gedupeerden cash geld investeerden en met hem in zee gingen op basis van slecht opgestelde papieren. “Bovendien is de redelijke termijn in deze zaak overschreden. Het dossier sleept al veel te lang aan. Ik vraag me af welk nut het heeft een zestiger die ondertussen niet meer actief is in het bankwezen of de makelaarswereld naar de gevangenis te sturen. Hij heeft ondertussen zijn les wel geleerd, dus een straf met uitstel is hier meer op zijn plaats.” De rechters houden het vonnis nu in beraad, er zal uitspraak zijn op 17 mei.