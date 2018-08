Baljuwtochten vanuit het Baljuwhuis 25 augustus 2018

De wandelclub 'Parel van het Pajottenland' uit Vollezele, organiseert op zondag zijn negentiende Baljuwtochten in Galmaarden. De wandelaars gaan van start in het Baljuwhuis in het centrum van Galmaarden. Langs tal van rustige wandelpaadjes en kronkelende baantjes kan je maximaal genieten van deze tocht. Het glooiend landschap met zijn adembenemende vergezichten. Er kan tussen 7 en 15 uur vrij worden gestart. De aankomst moet wel voor 18 uur worden bereikt. De afstanden bedragen van 4 tot 42 km. Voor meer info, neem contact op met Raymond Dero: 054/56.73.74. of raymond.dero@skynet.be (MCT)