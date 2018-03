Auto botst frontaal met vrachtwagen: twee slachtoffers in levensgevaar 22 maart 2018

02u48 0 Galmaarden Een man en vrouw uit Galmaarden verkeren in levensgevaar na een frontale botsing met een vrachtwagen op de Ninoofsesteenweg in Vollezele.

Het ongeval gebeurde gisteren kort na 8.30 uur. De slachtoffers kwamen uit de richting van Ninove, toen het bij een inhaalmanoeuvre verkeerd ging. "Ze hebben mij eerst ingehaald", vertelt een getuige. "Zo kwamen ze achter een vrachtwagen te rijden. Toen ze ook die wilden inhalen, en dus links gingen rijden, werden ze verrast door een truck die uit de tegenovergestelde richting kwam."





Overkop

Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde, bevestigt dat een inhaalmanoeuvre aan de basis van de frontale botsing ligt. De trucker probeerde nog uit te wijken, wat niet lukte. De Dacia van de slachtoffers ging overkop en eindigde ondersteboven in de berm. De vrachtwagen eindigde aan de andere kant van de steenweg, eveneens in de berm. "We hebben één van de inzittenden, een man, snel kunnen bevrijden", zegt Hans Van Schepdael van brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Samen met de collega's uit Ninove hebben we de vrouw na een uur uit het wrak kunnen halen." Beide slachtoffers werden onder begeleiding van een MUG-team afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze volgens het parket gisteravond nog altijd in levensgevaar verkeerden. De trucker, een man uit Jette, verkeerde in shock, maar bleef voorts ongedeerd. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse, waardoor de drukke steenweg pas kort voor 14 uur vrijgegeven kon worden. (TVP)