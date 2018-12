Artuur en Lowie gingen Gosjdieël roepen Marc Colpaert

31 december 2018

Artuur en Lowie gingen samen met hun mama An Deridder uit Tollembeek op stap om Gosjdieël te roepen. Het was de vereniging Ergoed Galmaarden die een warme oproep richtte naar kinderen tussen 9 en 12 jaar om op de laatste dag van het jaar ‘Gosjdieël’ te gaan roepen. Van oudsher wordt rond Kerstmis extra aandacht besteed aan de armen. Vroeger gingen de kinderen tot twaalf jaar op de laatste dag van het jaar van deur tot deur en vroegen hun ‘Gods-deel’ (armen-deel). Van daaruit ontstond ‘Gosjdieël’. Ze kloppen of bellen aan de voordeur en begroeten met een vrolijke en luide ‘Gosjdieël’. Dan krijgen ze van de mensen een centje of een snoepje. Zo ook Artuur en Lowie die door de straten van de Flieterkouter in Tollembeek op stap waren. Van de centjes dat ze op deze manier verdienden, willen ze nadien speelgoed kopen, zo vertelden ze. MCT