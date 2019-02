Apostelinnen waren ook van de partij Marc Colpaert

01 februari 2019

14u18 0

Tijdens het grote pauwelgebeuren in Galmaarden liepen er in de stoet op weg naar de Pauwelhoeve heel wat mensen, zo ook een tiental Apostelinnen waren van de partij. Sinds enkele jaren is het een traditie geworden dat de vriendinnen van de Apostels en van de Pauwel ook aanwezig zijn in deze stoet. Ze zijn aanwezig, maar hebben niet echt speciale taken om uit te voeren. Toch zijn ze belangrijk om ‘hun’ Apostels of de Pauwel bij te staan tijdens het grote feest in Galmaarden. MCT