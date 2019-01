Annemie Mignon wint Bronzen Urbanus Marc Colpaert

Galmaarden Annemie Mignon mocht zaterdagavond uit handen van komiek Urbanus zijn bronzen 'evenbeeld' in ontvangst nemen in het Baljuwhuis van Galmaarden.

Op zaterdagavond reikte de cultuurraad traditiegetrouw hun cultuurprijs - de bronzen Urbanus- uit in het Baljuwhuis. Elk jaar eind januari geeft de cultuurraad een prijs aan een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste. De twee genomineerden dit jaar waren: kunstenares Annemie Mignon en toneelvereniging Theater Kollektief Galmaarden. Naast de voorstelling van de beide kandidaten werd de avond muzikaal opgeluisterd door het koor Gaudicanto uit Grimminge. Terwijl de leden van de cultuurraad hun stem uitbrachten, mocht komiek Urbanus nog vlug enkele moppen uit zijn mouw toveren. “Ik denk dat het hier bijna tijd is voor de bekendmaking, dus ik zal maar zeggen brons, brons, brons wie krijgt de trofee en voor wie is de natte spons”, grapte Urbanus. Wat later mocht hij zelf de winnaar bekendmaken. Het werd Annemie Mignon, die daar blijkbaar niet had op gerekend. “Ik wil iedereen bedanken en moest het beeldje van chocolade zijn, jullie kregen allemaal een stukje. Ik heb er even geen woorden voor”, zei ze.

Nadien kregen alle aanwezigen nog een drankje aangeboden door de gemeente.