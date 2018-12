An Werst gaat niet zetelen in de gemeenteraad Marc Colpaert

17 december 2018

19u41

An Werst(36) die verkozen was voor een zitje in de gemeenteraad staat haar plaats af en gaat zetelen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van Galmaarden(OCMW). Ze doet dit omdat ze denkt dat ze daar meer kan bereiken dan in de gemeenteraad. Ze haalde nochtans een mooie score van 314 voorkeurstemmen tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen. “Nog eens zes jaar in de oppositie zitten en dat met een CD&V meerderheid die toch nooit iets van onze voorstellen aanvaarden, dat zie ik niet zitten, dan kan ik me nuttiger maken in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst(OCMW)”, zegt ze. Daarom staat ze haar plaats af aan Veronique Stroobant(N-VA). Haar partij steunt haar en staat volledig achter haar beslissing.

An Werst zit vandaag al bijna zes jaar in de gemeenteraad van Galmaarden als N-VA gemeenteraadslid. Ze stond in oktober terug op de lijst van N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen en kreeg daar de tweede plaats op de lijst. Ze behaalde daarmee een mooie score van 314 voorkeurstemmen, goed voor opnieuw een zitje in de gemeenteraad. Maar omdat de huidige CD&V meerderheid opnieuw een nipte meerderheid verwierf, moet de N-VA noodgedwongen zetelen in de oppositie. “Ik heb vandaag al zes jaar oppositie achter de rug en het beeld van nog eens zes jaar oppositie erbij, kon mij niet echt bekoren”, zegt An. Beroepsmatig werkt ze al enkele jaren in het OCMW van Beersel en is daar met heel wat sociale zaken bezig, wat ze heel graag doet. “Ik wilde zes jaar geleden al een zitje verzilveren in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, maar toen heb ik gekozen voor de gemeenteraad. Nadat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend werd, heb ik lang getwijfeld of ik opnieuw de stap zou zetten naar de gemeenteraad of naar het OCMW, dat nu een nieuwe naam kreeg als ‘Bijzonder Comité van de Sociale Dienst’. Tijdens de zes jaar dat ik in de gemeenteraad zetelde stelde ik vast dat geen enkel voorstel van onze partij ooit werd goedgekeurd door de CD&V meerderheid. Ze hebben dit steeds genegeerd en dat begint op een mens te wegen. Dus daarom heb ik beslist om mijn zitje in de gemeenteraad niet op te nemen en af te staan aan Veronique Stroobant uit Tollembeek, die wel een zitje had in het OCMW en nu naar de gemeenteraad komt, wij verwisselen onze zitjes als het ware.” An hoopt dat deze nieuwe job haar meer voldoening zal geven en ze zal in ieder geval heel wat meer gemotiveerd zijn voor deze nieuwe uitdaging. Eerst ging ze wel nog even de goedkeuring vragen bij haar partij. “Wij hebben het idee van An besproken en staan volledig achter haar voorstel. Wij denken ook dat ze in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst meer zal kunnen betekenen voor de mensen en onze partij en vooral voor zichzelf. Daarnaast is het een goede zaak om aan nieuwe mensen zoals Veronique Stroobant een kans te geven om kennis te maken met de gemeenteraad”, aldus voorzitter Rudy Thiebaut(N-VA).