Amicato heeft na 180 jaar vrouwelijke voorzitter 03 juli 2018

Cindy Wauterickx (42) is de nieuwe voorzitter van de muziekvereniging Amicato uit Tollembeek. Voor het eerst in het 180 jarig bestaan van deze vereniging staat een vrouw aan het roer. Toen dokter Marcellianus Nechelput in 1837 de Tollembeekse Koninklijke Harmonie 'De Ware Vrienden' oprichtte, zal hij dit waarschijnlijk nooit gedacht hebben. Enkele jaren geleden werd de naam veranderd naar 'Amicato'.





Henk Goegebuer, 15 jaar lang voorzitter, zette een stap opzij en wordt nu erevoorzitter. "Ik heb even moeten nadenken om voorzitter te worden, maar kies nu voluit voor deze uitdaging. De leden van onze muziekvereniging zijn vandaag een mix van jeugd en iets minder jonge mensen, het is de bedoeling dat we dit zo kunnen houden", aldus Cindy. (MCT)