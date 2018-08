Al 6 jaar wachten op restauratie dodenhuisje GEMEENTE WIL COLUMBARIUM IN BESCHERMD GEBOUW MARC COLPAERT

08 augustus 2018

02u45 0 Galmaarden Het dodenhuisje op het kerkhof van Tollembeek, dat een beschermd monument is, bevindt zich in erbarmelijke staat. In het dak zijn grote gaten zichtbaar. Al in 2012 vroeg Monumentenwacht Vlaams-Brabant om het dodenhuisje op te knappen. Volgens burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) is intussen het dossier bijna rond. Plan is om er een columbarium of urnengebouw van te maken.

Wie de laatste jaren naar het kerkhof van Tollembeek ging, heeft het mooie gebouw achteraan waarschijnlijk wel al opgemerkt. Van dit gemeentelijk en sinds enige tijd beschermd gebouw, werden al enkele jaren geleden de deuren en vensters dichtgetimmerd om het ongedierte er buiten te houden.





Bij een controle in 2012 werd de gemeente al door de diensten van Monumentenwacht op de vingers getikt en werd hen de raad gegeven om iets te doen aan de toestand van dit gebouw. "Dit was toen een moeilijk dossier, want de herstelling van dit dodenhuisje was verbonden met de beschermde kerk. Daarom ook dat het zoveel tijd in beslag nam om daar enige vooruitgang in te boeken" vertelt burgemeester Pierre Deneyer.





Regenwater

In 2016 kwam het dodenhuisje ook al eens ter sprake op een gemeenteraad. CD&V beloofde toen aan N-VA dat ze gingen werk maken van dit dossier. Ondertussen zijn we weer twee jaar verder en is het gebouw nog steeds niet hersteld.





Toen de mensen van Monumentenzorg deze week langskwamen waren ze geen klein beetje verbaasd over de slechte staat van dit gebouw. "Het gebouw moet dringend onder handen genomen worden, vooral het dak is in een zeer slechte staat. Er zijn langs de achterzijde enkele grote gaten in het dak. Het regenwater heeft dan ook vrij spel om het gebouw binnen te dringen, zodat het op termijn zwaar beschadigd geraakt. Het is geen vijf voor twaalf, maar al vijf na twaalf", zeggen ze bij de dienst Monumentenwacht van de provincie Vlaams-Brabant.





Intussen blijkt dat een ploeg van erfgoed vorig jaar tijdens het verlof een kijkje kwam nemen in het gebouw, met als doel het dossier te openen. "Wij zijn al bezig met het dossier en zullen de nodige subsidies aanvragen voor de restauratie. Ik begrijp dan ook niet goed waarom alles zo lang aansleept, maar wij gaan er werk van maken dat dit gebouw zo vlug mogelijk kan hersteld worden", besluit burgemeester Pierre Deneyer.





Eenmaal het gebouw hersteld is, zal de gemeente nagaan of het mogelijk is om dit gebouw open te stellen en er een columbarium in onder te brengen. Vandaag is er al een asweide voor het uitstrooien van de urne, maar dit pittoreske gebouw kan na herstelling een pluspunt zijn voor het kerkhof van Tollembeek.