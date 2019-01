Akkervogels spotten in Galmaarden Genieten van het mooie landschap Marc Colpaert

08 januari 2019

De organisatie Natuurpunt Boven-Dender organiseert een landschapswandeling door de gemeente Galmaarden. De landschapswandeling loopt over een 8 tal km in Galmaarden en langs de flanken van de Congoberg in Vollezele. Onderweg hebben ze aandacht voor de verschillende akkervogels zoals mussen, geelgorzen en veldleeuweriken, maar ze genieten ook van de weidse vergezichten op de grens van de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland. Dit gaat door op zondag 20 januari vanaf 14 uur, samenkomst aan de kerk van Galmaarden. Meer info bij Koen Steenhoudt 0472/90.80.57. MCT