Afvalbrandjes lopen uit de hand 02 maart 2018

02u58 0 Galmaarden Afval verbranden kan ook bij vriesweer een linke bedoening zijn. Dat bleek gisteren zowel in Mollem als in Vollezele.

In Mollem ging zowat vijftien are van een weide in vlammen op toen een landbouwer snoeiafval wilde verbranden. De wind nam het vuur mee naar een aanpalend stuk gras van Natuurpunt, tussen de Schermershoek en de Strijlandstraat. De brandweer kreeg de vlammen evenwel snel geblust. Een rotte boom die ook getroffen werd, moest tegen de grond gaan.





Droge vegetatie

In de Hulstraat in Vollezele liep een afvalbrand op gelijkaardige wijze uit de hand. Hier vatte zo'n zeshonderd vierkante meter weiland vuur. En ook hier kon de brandweer de situatie snel onder controle brengen. Het probleem in beide gevallen was overigens de lage luchtvochtigheid, een gevolg van het vriesweer. Hierdoor is de vegetatie enorm droog.





(TVP)