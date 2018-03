Afscheid van oud-schepen Albrecht 22 maart 2018

In de Onze-Lieve-Vrouw-kapel van Herhout in Tollembeek hebben familie, vrienden en kennissen afscheid genomen van oud-schepen Jacques Albrecht. Zo'n dertig mensen moesten de plechtigheid wegens plaatsgebrek buiten volgen. De voormalige schepen overleed op maandag 13 maart op 78-jarige leeftijd. Hij was meer dan twintig jaar politiek actief in Galmaarden, en had als CD&V-schepen onder meer de bevoegdheid Openbare Werken. Hij was ook een actief jager en lid van de wildbeheerseenheid De Kitsen. (MCT)