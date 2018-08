Acteur Filip Peeters present op obstakelrun 14 augustus 2018

Tijdens de obstakelrun, een organisatie van 'Mensen helpen Mensen Pajot', kwam acteur Filip Peeters een kijkje nemen in het domein van het kasteel van Steenhout. Al 23 jaar zette enkele Oetingse en Vollezeelse vrienden zich in voor het goede doel. Zo organiseerden ze deze activiteit om met de opbrengst te zorgen voor financiële of materiele ondersteuning voor gezinnen met ongeneeslijk zieke kinderen. Acteur Filip Peeters, onder meer bekend van de televisiereeks Salamander, dat zich gedeeltelijk afspeelde in het kasteel Steenhout, was ook van de partij. Hij deed zelf niet mee met de obstakelrun, maar was wel aanwezig op het mooie domein.











(MCT)