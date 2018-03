Acht inbraken in één nacht 31 maart 2018

02u55 0 Galmaarden Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag op liefst acht plaatsen in Tollembeek toegeslagen. Er wordt dan ook vermoed dat het om een bende ging.

In de Flieterkouter noteerde de politie afgelopen vrijdagochtend drie inbraken. Telkens werd een gaatje in het raamkozijn geboord, waarna het raam zelf geopend kon worden. De daders doorzochten enkel het gelijkvloers en gingen onder meer met geld aan de haal.





In de Plaatsstraat kregen twee woningen ongewenst bezoek. Eén huis kon betreden worden door opnieuw een gaatje in het raamkozijn te maken, terwijl bij het andere huis een raam helemaal opengebroken werd. Hier konden de dieven geld, juwelen en multimediatoestellen buitmaken.





Blaffende hond

In de Statiestraat drongen de daders één woning binnen, maar hier werd niets gestolen. Ter hoogte van een andere woning moesten ze op de vlucht slaan toen de hond begon te blaffen. Tot slot kreeg ook een woning in de Muylebeek ongewenst bezoek. Hier verdwenen multimediatoestellen. En ook hier ging het om gaatjesboorders die enkel de gelijkvloerse verdieping uitkamden.





Van de daders en hun buit ontbreekt elk spoor. (TVP)