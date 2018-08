Acht bewoners van De Zwaluw geëvacueerd 27 augustus 2018

Acht bewoners van een afdeling van het woon- en zorgcentrum (wzc) De Zwaluw langs de Ninoofsesteenweg zijn gistermiddag rond 13 uur geëvacueerd na een brandgeur. De geur kwam uit een technische ruimte van de liftinstallatie. De brandweer kwam ter plaatse en diende twee van de acht personen te evacueren met de ladderwagen. Na een controle bleek de motor van de lift oververhit te zijn, maar van brand was geen sprake. De brandweer hoefde dus niet te blussen. Voor de overige tachtig bewoners van het wzc was er geen hinder. Uit voorzorg was ook het vooralarm van het medisch interventieplan van kracht. Niemand raakte gewond, en de acht bewoners konden terecht op een andere afdeling. De brandweerlieden lieten de getroffen afdeling degelijk ventileren. De lift is wel tijdelijk buiten dienst en zal zo snel mogelijk herstelt worden. (TVP)