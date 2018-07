738 laagvliegers betrapt 06 juli 2018

Niet minder dan 738 snelheidsduivels zijn in 2017 in Galmaarden tegen de lamp gelopen. Vooral op de gewestwegen zoals de N255 in Vollezele en de N272 door Tollembeek wordt er veel te snel gereden. Van de dertien plaatsen op het grondgebied van Galmaarden, waar de snelheidscontroles werden uitgevoerd, waren er drie waar meer dan een op de tien bestuurders te vlug reed. "Bij de laatste controles bleek dat op de Langestraat in Vollezele (N272) 11,90 % van de wagens te snel reden. Ook op de Ninoofsesteenweg (N255) reden 12,25% van de voertuigen te snel. De topper was zonder meer de Hollestraat met 14,49%", vertelde korpschef Marc Hellinckx.





(MCT)