200 deelnemers trotseren obstakels in domein Steenhout 23 augustus 2018

02u27 0

De obstakelrun van 'Mensen Helpen Mensen Pajot' was een schot in de roos. Zo'n 2.000 toeschouwers kwamen de deelnemers een hart onder de riem steken. 222 sportievelingen kwamen uiteindelijk over de finish in het domein van het kasteel van Steenhout in Vollezele.





Stijn Dedobbeleer uit Oetingen zette de eerste en vlijmscherpe tijd neer van 40 minuten op een loodzwaar parcours van 8 km. "Hij kreeg weliswaar geen medaille. Het ging louter om 'de fun' en afzien voor een goed doel stond boven de sportieve prestatie", aldus organisator Philip Neerinckx.





(MCT)