16 graden Celcius in putje winter: juf verplaatst les gewoon naar buiten Marc Colpaert

15 februari 2019

De leerlingen van juf Fien van de gemeentelijke basisschool in Galmaarden kregen vrijdag les op de speelplaats. Ze leerden er hoe je een telefoongesprek moet voeren. Omdat de zon zalig scheen, gingen de meisjes en jongens van het zesde leerjaar naar de speelplaats voor een speciale oefening. “Onze leerlingen gaan vandaag oefenen hoe ze een telefoongesprek moeten voeren. In de klas is dat een beetje moeilijk en omdat het vandaag zo’n prachtig weertje is, oefenen we dit nu gewoon op de speelplaats”, vertelde juf Fien.