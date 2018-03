"Wat met kangoeroewoningen in de tuin?" 03 maart 2018

Gemeenteraadslid Jean-Paul Souffriau (Onafhankelijke) wilde wel eens weten wat de gemeente denkt over het concept van het plaatsen van een kangoeroewoning in uw tuin. Steeds meer mensen plaatsen een kleine, meestal houten woning in hun tuin om oudere familieleden in op te vangen.





Daarom vroeg Jean-Paul Souffriau of dit ook mogelijk was in Galmaarden. "Dit is een vraag die we niet zomaar kunnen beantwoorden. Of men een kangoeroewoning mag plaatsen hangt af van verschillende factoren. Wanneer een aanvraag bij ons binnenkomt, gaan we dit geval per geval moeten bekijken", vertelde eerste schepen Patrick Decat(CD&V). (MCT)