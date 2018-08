"Twee keer in half jaar iets van papa's graf gestolen" 25 augustus 2018

02u27 0 Galmaarden Gerda Heymans (57) uit Tollembeek is absoluut niet blij dat in enkele maanden tijd al twee keer beeldjes van het graf van haar vader Theo gestolen werden. Ze kan niet begrijpen dat mensen zo laf zijn om zoiets te doen. De vader van Gerda stierf in 2016 en ligt sindsdien op het kerkhof van Galmaarden.

"Eind vorig jaar verdwenen er al enkele potjes op het graf van mijn vader. Ik dacht toen dat ze misschien ergens tussen gevallen waren. Maar wat later zag ik op verschillende andere graven een briefje liggen, met de melding dat dieven de bloemen waren komen stelen", vertelt ze. Toen Gerda enige tijd later opnieuw enkele voorwerpen op het graf van haar vader plaatste, waren ook die plots verdwenen.





Camera's niet mogelijk

"In een kleine zes maanden tijd werden er al twee diefstallen gepleegd. Het rare van de zaak is dat ongeveer dezelfde beeldjes op een ander graf blijkbaar blijven staan. Nochtans, ik heb bij mijn weten geen ruzie met iemand", verduidelijkt Gerda. Ze kan er echt niet bij dat mensen zoiets doen en dat maakt haar razend kwaad. "Ik hoop dat ik de persoon nooit betrap als hij aan het stelen is, want ik sta niet in voor de gevolgen", zegt ze.





Ondertussen vroeg ze aan de gemeente of het niet mogelijk is om een camera te plaatsen. "Als we dit doen dan moeten wij morgen op alle kerkhoven camera's plaatsen en dan stopt het nooit meer", aldus burgemeester Pierre Deneyer (CD&V). Gerda heeft ondertussen een klacht ingediend bij de politie. (MCT)