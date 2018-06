"Tijd voor nieuwe politieke wind" RUDY THIEBAUT (N-VA) 16 juni 2018

Gemeenteraadslid Rudy Thiebaut (N-VA) reageert totaal verrast op het nieuws van het ontslag. Maar hij ziet er meteen ook kansen in. "Als eenzelfde beleid 35 jaar standhoudt, dan is er een gebrek aan democratische controle en is het tijd voor een nieuwe wind in het politieke landschap", klinkt het. "Het gemeentebestuur heeft in al die jaren te weinig transparantie getoond. We hopen dat alle boeken nu open op tafel gegooid kunnen worden." (MCT)