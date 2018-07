"Te warm om te wandelen" 16 juli 2018

02u37 0 Galmaarden De 34ste editie van de Urbanustochten kreeg slechts 1.475 deelnemers over de vloer. Reden: het was te warm om te wandelen.

Vorig jaar zakten nog 2.719 wandelaars zakten af naar Tollembeek voor de 33ste editie van de Urbanustochten van wandelclub De Marktrotters uit Herne. Dat was toen een absoluut record in het bestaan van de wandelclub. Dit jaar waren het er een pak minder.





"Het was gewoon te warm vandaag om te wandelen. We stelden vast dat om 10 uur al 1.000 wandelaars op stap waren, maar nadien was het gedaan. Neen, wandelen met een temperatuur van om en bij de 30 graden is echt niet goed", vertelde Jean-Marie Paduart. (MCT)