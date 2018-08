'Superkindjes' leven zich uit 30 augustus 2018

De Superkindjesdag, de afsluiter van de zomervakantie, vond dit jaar plaats in de lokalen van het Baljuwhuis. Bij mooi weer was de grote tuin een optie geweest, maar aangezien het een beetje regende, werd dan maar beslist om de springkastelen in de grote zaal te plaatsen. "Tegen het weer kunnen we niet op, maar als ik zie hoe de kinderen zich op de springkastelen uitleven, hebben we goed gekozen om ze binnen te plaatsen", aldus schepen Claudine Carels (CD&V). Wat verderop waren enkele andere kinderen bezig met knutselen. Tijdens deze Superkindjesdag, waar meer dan 200 kinderen op af kwamen, maakten ze samen ook een kunstwerk, dat later een plaats zal krijgen in het Baljuwhuis.





(MCT)