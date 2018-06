"Stoppen met zingen? Dat gaat niet" HENRI SPIDER: 50 JAAR IN HET VAK EN NIEUWE CD OP KOMST MARC COLPAERT

09 juni 2018

02u34 0 Galmaarden Zegt de naam Hendrik Deschuyteneer (67) u niet meteen iets? Dan zullen we het met 'Henri Spider' doen, kwestie van dat belletje meteen volop te laten rinkelen. Vijftig jaar geleden stond hij voor het eerst op het podium, volgende maand maakt hij werk van een nieuwe cd. "Zanger ben je voor het leven."

Dik een halve eeuw is het nu al geleden dat Henri Spider uit Vollezele als 17-jarige zijn eerste stappen op het podium zette. En nog altijd kan je hem wekelijks in zowat alle uithoeken van Vlaanderen aan het werk zien. "Ik weet het nog goed", vertelt hij. "Ik was amper 6 jaar toen ik al liedjes zong op familiefeestjes. De microbe heeft me sindsdien nooit meer losgelaten en op mijn 17de heb ik dan de stap gezet naar volwaardige optredens met orkest."





Tijdens die 'Golden 60's' - met de typische, uitbundige sfeer op de toenmalige bals - trad Henri Spider op met tal van orkesten, waaronder The Swinging Jaguars (later 'De Doorbrekers') uit Ninove, The Red Stars uit Duitsland, en de M&P-band uit Geraardsbergen. In 1970 bracht hij met 'Mijn beste vriend' een eerste plaat uit. "Dat liep goed, maar mijn echte doorbraak kwam er pas met mijn derde plaat 'Oh, ja... kiss me'. Plots mocht ik enkele keren op televisie zingen en toen ging het natuurlijk pijlsnel vooruit met mijn zangcarrière."





Even weg van het podium

Roem heeft echter een tol: de optredens vielen niet langer te combineren met zijn werkzaamheden als liedjesschrijver en muziekuitgever, en dus stopten Henri en zijn orkest 'The Fellows' in 1986. "Maar toch kon ik mijn zangtalenten blijven aanwenden voor studiowerk. Zo ben ik op honderden platen en cd's te horen als achtergrondzanger. Je wordt als zanger of muzikant geboren en je neemt het mee voor de rest van je leven."





Acht jaar op tour

In 2010 besloot Henri Spider om opnieuw live te gaan optreden onder de noemer 'De Gouden Jaren'. Het werd een onophoudelijke reeks optredens in het hele land. "De tournee die ik de laatste acht jaar afgewerkt heb, was bijwijlen loodzwaar, met periodes waarin ik soms verschillende dagen na elkaar moest optreden. Deze tournee loopt nog tot eind juli, daarna start ik met de opnames van een nieuwe full-cd als afsluiter, en ook als orgelpunt van de vijftigste verjaardag van mijn carrière."





Maar wat volgt er daarna voor onze zanger uit Vollezele? "Optredens zullen in de toekomst beperkt blijven tot zeer speciale projecten of occasionele gastoptredens. Maar stoppen met zingen, dat gaat niet. Zanger ben je voor het leven."