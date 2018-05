'Start to walk' op gang geschoten 18 mei 2018

Op zaterdag kwamen een dertigtal mensen samen op het sportplein van Galmaarden voor een 'start to walk', dit is een initiatief van de gemeente in samenwerking met de wandelclub 'De Parel van het Pajottenland'uit Vollezele. Tijdens acht zaterdagen gaan de wandelaars van start op verschillende locaties, bedoeling hiervan is om samen enkele km te leren stappen en telkens andere plekjes van de gemeente te gaan verkennen.





Eerst wandelen ze samen nadien wordt de groep opgesplitst. Ook de hond Oscar (Sint-Bernard) was van de partij om mee te stappen.





(MCT)