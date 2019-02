“Pas door die vreselijke ziekte beseften we: wij willen meer mensen helpen”

Koppel Iris (40) en Gunther (43) stappen samen in politiek na diagnose Marc Colpaert

25 februari 2019

18u27 0 Galmaarden Twee jaar geleden waren Iris Demeyere (40) en Gunther De Smedt (43) nog totaal niet bezig met een eventuele politieke loopbaan. Toen Iris getroffen werd door een vreselijke ziekte, was dit de aanleiding voor allebei om het leven op een heel andere manier te bekijken: ze wilden zich meer inzetten voor hun medemens en gingen beiden in de politiek.

Iris Demeyere werd begin dit jaar verkozen tot de nieuwe afdelingsvoorzitster voor de CD&V uit Galmaarden. Haar man Gunther De Smedt is naast gemeenteraadslid voor CD&V tevens voorzitter van de gemeenteraad. Iris is eigenlijk afkomstig uit Menen (West-Vlaanderen) en woont sinds 2000 in Galmaarden. “Het is pas sinds ik getrouwd ben met Gunther in 2000 dat ik hier in onze prachtige gemeente kwam wonen en werken. Ik werkte tot voor ik ziek werd als kinesist in De Okkernoot in Vollezele”, vertelt Iris. Ongeveer een jaar geleden kreeg ze echter te horen dat ze borstkanker had en dat veranderde haar hele leven en dat van haar man Gunther. “Wij zijn allebei kinesisten van opleiding, maar door die vreselijke ziekte van Iris zijn we ons beginnen vragen te stellen over het leven. Als kinesist ben je er in de eerste plaats om mensen te helpen, maar door die ziekte werd het ons pas duidelijk dat we méér mensen wilden helpen. Daarom heb ik vorig jaar de stap gezet naar de lokale politiek. Ik kreeg een plaats op de lijst van de CD&V en werd verkozen in de gemeenteraad, sinds begin dit jaar ben ik zelfs voorzitter. Was mijn vrouw niet ziek geworden, dan had ik die stap waarschijnlijk pas vele jaren later gezet”, aldus Gunther.

Niet veel ervaring

Iris, die momenteel thuis zit te revalideren, kreeg ook heel wat tijd om na te denken over het leven. “Via mijn man Gunther kwam ik in contact met verschillende CD&V-leden. Een dynamische groep mensen die zich inzetten voor de bewoners van hun Galmaarden. Zij waren ook altijd heel vriendelijk en zeer uitnodigend en al snel werd ik meegetrokken in hun enthousiasme en wilde ik mijn eigen steentje bijdragen. Zeker ook met in mijn achterhoofd die vreselijke ziekte, hierdoor wilde ik meer doen voor de mensen en zette de stap naar de politiek. Ik wist dat de vorige CD&V-afdelingsvoorzitter Gilbert Van Hautte van plan was om te stoppen en daarom heb ik mij kandidaat gesteld om hem op te volgen. Ik werd probleemloos verkozen en was daar heel blij mee, ook al heb ik niet echt veel politieke ervaring. Het voelt aan dat ik iets kan doen voor onze mensen en dat geeft een warm gevoel”, besluit Iris.