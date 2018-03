"Paarden geven je antwoorden op vele vragen" EQUICOACH MAYA ZET NIET-ALLEDAAGSE THERAPEUTEN IN MARC COLPAERT

02u43 0 Galmaarden Paarden lezen je lichaamshouding: geen ruiter die dat niet ten volle beseft. Maar het maakt van de dieren blijkbaar ook ideale 'therapeuten'. Zo wil equicoach Maya Hanssens (31) mensen helpen die bijvoorbeeld met stress of een burn-out kampen.

Maya uit Tollembeek is al sinds haar zesde met de regelmaat van de klok in de buurt van paarden te vinden. Vijfentwintig jaar later kan ze dan ook prat gaan op flink wat ervaring met de dieren. Ervaring die ze sinds dit jaar aanwendt als equicoach, om mensen te helpen die kampen met stress, een burn-out, communicatieproblemen, of moeite hebben met loslaten. "Paarden zijn heel slimme dieren", legt Maya uit. "Ze lezen je lichaamshouding en gaan daar op reageren. Ze zijn zelf kudde- en vluchtdieren, wat wil zeggen dat ze ontzettend goed hun omgeving kunnen lezen en ook constant communiceren. Via eenvoudige oefeningen met een paard vind je antwoorden op vele vragen."





Officieel gekwalificeerd

Maya is overigens niet doodleuk op een ochtend wakker geworden met het idee om equicoach te worden. Ze heeft er de nodige studies voor afgerond en is dus officieel gekwalificeerd om mensen met problemen te helpen via haar paarden - die overigens niet allemaal in aanmerking komen als 'therapeut'.





Paarden vertellen veel

"Het kan misschien raar klinken, maar ik kan al een beetje zien hoe mensen in elkaar zitten op basis van de manier waarop ze de paarden benaderen. Tijdens de sessies vertellen de paarden mij nog veel meer over die mensen, aan de hand van de manier waarop zij de dieren behandelen, en hoe die dan weer reageren. Dat contact tussen mens en paard kan overigens in de wei plaatsvinden, maar ook gewoon in de stal."





Doorgaans volg je vijf sessies bij equicoach Maya en haar paarden. "We kunnen natuurlijk niet alles oplossen", geeft ze toe. "Daarom is het ook belangrijk dat je niet wacht tot je diep in een burn-out zit. Als je op tijd komt, dan kan ik je samen met mijn paard Cancan - of een ander paard - sneller helpen."





Een sessie bij equicoach Maya kost 50 euro. Voor meer informatie kan je surfen naar de website www.injepaardenkracht.be.