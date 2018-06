"Onderzoek draait niet rond 'incorrect' handelen gemeentepersoneel" 09 juni 2018

Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) heeft meer uitleg gegeven over het gerechtelijk onderzoek van het parket Halle-Vilvoorde. Donderdag kon u in deze krant al lezen dat er een onderzoek loopt naar 'de gang van zaken' in het gemeentehuis. "Er werd de indruk gewekt dat onze personeelsleden van de dienst Grondgebiedszaken op de één of andere manier niet correct gehandeld zouden hebben, wat absoluut niet het geval is", zegt Deneyer. "Er is een gerechtelijk onderzoek lopende rond één medewerker van de dienst Grondgebiedszaken en mezelf, naar aanleiding van een dispuut tussen twee individuen. Dit onderzoek heeft hoegenaamd niets te maken met de dienstverlening naar de burger toe. Maar in het belang van dat onderzoek, wordt hier dan ook op geen enkele wijze verder over gecommuniceerd." (MCT)