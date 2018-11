“Nog maar eens weggegooid verzekeringsgeld” Oppositie niet te vinden voor in-house opdracht herbestemming kerk Marc Colpaert

28 november 2018

16u28 4

De gemeente Galmaarden gaat aan Haviland vragen om een ‘in-house’ opdracht uit te voeren voor de herbestemming van de afgebrande kerk van Galmaarden. Jean-Paul Souffriau (Onafhankelijke) en Rudy Thiebaut (N-V) vinden zo’n ‘in- house’ opdracht maar niets en vinden de prijs van 25.000 euro puur weggegooid verzekeringsgeld.

In mei 2008 werd de kerk van Galmaarden vernield door een brand en tot op vandaag zijn de plannen voor de herbestemming van de kerk nog niet echt duidelijk. De gemeente wil nu een ‘in-house’ opdracht verlenen aan Haviland Intercommunale IgSv voor de herbestemming van de Sint-Pieterskerk. Jean-Paul Souffriau was daar niet voor te vinden. “Wij hebben zo een groot gebouw in het centrum van de gemeente en we hebben nog een grote hoop (meer dan 3 miljoen euro,red.) verzekeringsgeld, zorg er dan ook voor dat de kerk een degelijke functie krijgt, gedragen door de hele gemeenschap. Er werd nooit een degelijke behoeftestudie gedaan en vandaag werd al beslist om er een soort open marktplaats van te maken en er de bibliotheek in onder te brengen. Vergeet niet dat meer en meer mensen hun boeken digitaal gaan lezen, dus is dan zwaar investeren in een bibliotheek nog wel een goed idee?”, vroeg Souffriau zich af. Ook gemeenteraadslid Rudy Thiebaut(N-VA) is niet te vinden voor deze uitgave. Burgemeester Pierre Deneyer verdedigt de beslissing: “In 2016-2017 werd een studie gevoerd met betrekking tot het herbestemmingsproject van de Sint-Pieterskerk in Galmaarden. Ondertussen is het kerkenbeleidsplan goedgekeurd en in uitvoering daarvan is de Sint-Pieterskerk ook definitief profaan verklaard. Met deze studie als basis, dient een project te worden gedefinieerd op basis waarvan ontwerpteams kunnen worden verzocht in te tekenen op de opdracht. Gezien de beperkte beschikbaarheid van personeel, wordt voorgesteld om deze fase van het herbestemmingsproject te laten begeleiden door de intercommunale Haviland”, aldus de burgemeester. Wat later werd de opdracht door de CD&V meerderheid goedgekeurd. - Marc Colpaert