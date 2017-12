"Nog elk weekend oude vrienden in mijn misvieringen" ALS PENNE NIET IN PAJOTTENLAND KAN ZIJN, DAN KOMT PAJOTTENLAND NAAR PENNE MARC COLPAERT & WIM DE SMET

02u23 0 Aelberts Andy Penne, met laptop uiteraard. Hij maakte al naam als een pastoor die met zijn tijd meegaat, en deelt zijn misvieringen nu ook via Facebook. Galmaarden Met spijt in het hart en een korf vol mooie herinneringen heeft de immens populaire pastoor Andy Penne (45) vier maanden geleden afscheid genomen van zijn parochies in Galmaarden en Bever. Het bisdom stuurde hem naar Holsbeek - de andere kant van onze provincie. "Maar er gaat geen weekend voorbij zonder een bezoek van gelovigen uit het Pajottenland", glimlacht Penne.

Eind augustus werd Penne uitgezwaaid door zijn parochianen uit Galmaarden, Tollembeek en Bever. Niet van harte, want in geen tijd wist hij zich immens populair te maken. En ook Penne zelf was niet happig op een vertrek uit de streek die hij zo goed kende - hij groeide op in Nederhasselt, bij Ninove. Maar de grootste aanpassing is intussen achter de rug. "Ik ben nu enkele maanden werkzaam als federatiepastoor van de gemeente Holsbeek", vertelt hij. "Een groot gebied. De parochies liggen hier vaak meer dan vijftien kilometer uit elkaar, iets wat we 'bij ons' niet gewoon zijn. Maar de parochianen hebben me heel vriendelijk ontvangen. Veel mensen zijn blij dat ze opnieuw een priester hebben. Ik ben hier trouwens ook een middernachtmis voorgegaan. Dat is jaren geleden voor Holsbeek."





Het nieuwe werkgebied mag dan wel uitgestrekt zijn, veel volk komt er in Holsbeek niet naar de kerk. "Dat viel me onmiddellijk op", knikt Penne. "Eigenlijk is 'de kerk' hier helemaal ingestort. Er zijn bijzonder weinig doopsels - vorige maand slechts eentje. Het komende jaar staan er enkele huwelijken op de planning, maar het zijn er heel wat minder dan vroeger. In het Pajottenland was ik soms het hele weekend bezig, nu heb ik plots heel wat meer vrije tijd."





Geloof zaaien

De officiële cijfers ondersteunen Pennes bevindingen: in het Hageland, de streek waar Holsbeek deel van uitmaakt, krijgt slechts één op drie een kerkelijke begrafenis. "Als de kerkgang laag is, dan gaat dat met de begrafenissen eenzelfde weg op", aldus Penne. "Al krijg ik hier regelmatig van inwoners te horen dat er sinds kort opnieuw een toename is wat kerkgangers betreft. (lacht) Collega's hebben me onlangs tijdens een bijeenkomst een 'missionaris in heidens gebied' genoemd, en zo voelt het vaak ook. Ik denk dan aan een missionaris die het christelijke geloof opnieuw moet gaan zaaien, en vooral moet geloven in de oogst. Eigenlijk komt het erop aan dat je de mensen laat voelen dat je hen graag ziet en met hen meeleeft. En dat je hen vooral nooit in de steek laat."





Ondanks zijn verhuis blijft de band met zijn vroegere parochies intens. Penne werkte zes jaar in Galmaarden en Bever, en heeft er heel wat vrienden gemaakt. Zij laten 'hun' pastoor niet zomaar vallen. "Er gaat in Holsbeek geen weekend voorbij zonder het bezoek van gelovigen uit het Pajottenland. Zij maken dus een rit van honderd kilometer om mijn eucharistieviering nog eens bij te wonen - echt waar. Dat doet natuurlijk deugd." Penne was dan ook vergroeid met het Pajottenland, en moest even wennen in zijn nieuwe parochies. "Dankzij mijn verhuis heeft het bisdom een ernstig probleem opgelost: een groot gebied heeft nu een priester. Maar mijn hart ligt in mijn thuisstreek. Ook op familiaal vlak had ik beter kunnen blijven. Mijn ouders hebben in de voorbije maanden allebei de diagnose kanker gekregen. Ze werden beiden geopereerd en het gaat intussen al wat beter met hen - daar ben ik de Heer dankbaar voor. Maar ze kunnen nu alle steun gebruiken."





Penne maakte in het verleden al naam als een pastoor die met zijn tijd meegaat - denk maar aan zijn YouTube-filmpjes over religieuze onderwerpen. Die lijn trekt hij nu door, met live-uitzendingen van zijn misvieringen op Facebook. "Bij mijn afscheid in Tollembeek heb ik een camera gekregen. Dat toestel gebruik ik nu om de misvieringen door te sturen en zo met nogal wat gelovigen verbonden te blijven. We hebben zelfs een draadloze internetverbinding in de kerk laten installeren zodat we alles perfect kunnen doorsturen. Wekelijks lokken we toch tussen de achthonderd en de duizend kijkers. Er was duidelijk behoefte aan dit initiatief."





Kerststal in gemeentehuis

Het nieuwe werkgebied van Andy Penne haalde vorig jaar nog het nieuws toen de kerststal uit het gemeentehuis verwijderd werd. Eén van de schepenen vond dat de gemeente een neutrale positie moest innemen - er werd zelfs gegoocheld met de term 'scheiding van kerk en staat'. Maar kijk, dit jaar besliste de burgemeester dat er dan toch een kerststal mocht komen. "En maar goed ook", vindt Penne. "De kerststal is het christelijke symbool bij uitstek. Ik begrijp wel wanneer critici zeggen dat een gemeentehuis neutraal moet zijn, maar ik zou het toch jammer vinden mocht er plots geen plaats meer zijn voor een kerststalletje. De burgemeester redeneert nu dat een kerststal bij de traditionele kerstversiering hoort, terwijl ik het net geen versiering vind. Maar goed, als dat de manier is om er eentje in het gemeentehuis te krijgen, dan ga ik akkoord."





2017 loopt op zijn einde en hoe kunnen we het jaar beter uitzwaaien dan met een positieve noot? Onze regioreporters gingen op zoek naar mensen uit uw omgeving met een warm verhaal. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start, over elkaar steunen en helpen. U leest het vier dagen lang in uw Regiokrant.





