"Niet aan mij om sjerp te dragen" PATRICK DECAT (CD&V) 16 juni 2018

02u26 0

Eerste schepen Patrick Decat (CD&V) is overdonderd door het nieuws van Pierre Deneyers ontslag als burgemeester. "Ik weet het zelf ook nog maar pas en het heeft me enorm verrast", zegt hij. "Nu is het wel zo dat ik niet alle details ken, dus ik kan me moeilijk over dit ontslag uitlaten. Overigens is het als eerste schepen niet aan mij om nu burgemeester te worden. Dat zal binnen onze partij uitgemaakt worden." (MCT)