"Heirbaan is racecircuit geworden" BUURTBEWONERS BEZORGD OVER SNELHEIDSDUIVELS

04 september 2018

02u38 0 Galmaarden De bewoners van de Heirbaan zijn de talloze laagvliegers meer dan beu. "Het wordt hier zo gevaarlijk dat mensen hun kinderen niet meer de baan op laten gaan. Het lijkt hier een racecircuit", zegt Freddy De Schuiteneer, die het probleem in een brief aan het gemeentebestuur aankaartte.

De Heirbaan loopt vanaf de Bosberg tot aan de grens met Waarbeke, over een afstand van twee kilometer door Galmaarden. De weg blijkt de laatste jaren steeds vaker gebruikt te worden als een sluipweg voor het verkeer richting Brussel. "We stellen vast dat de verkeersdrukte en de snelheid op de Heirbaan aanzienlijk zijn toegenomen", zegt buurtbewoner Freddy De Schuiteneer. "In 2006 werden in deze straat 72 wagens geteld per dag, die sneller reden van 80 kilometer per uur, in 2013 waren er dit al 267. Ik vraag me af hoe het vandaag zit."





Overstekend wild

Ook wilde dieren uit het nabijgelegen Karkoolbos en het Raspaillebos delen in de klappen. "Enkele weken geleden raakte een damhert levensgevaarlijk gewond bij het oversteken van de Heirbaan, wat overigens niet het eerste ongeluk is met wilde dieren. Minder snel rijden zou op termijn sommige van die beestjes eventueel kunnen redden", zegt De Schuiteneer.





Zone 50

Volgens De Schuiteneer is het overigens niet zo moeilijk om een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur in te voeren. Dat is nu al het geval net voor de Bosberg op het grondgebied Geraardsbergen. In zijn brief aan het gemeentebestuur stelde hij voor om bewoners hun wagens te laten parkeren op straat, als afremmiddel.





Levensgevaarlijk

Ook Luc Hoedaert en Gunter Van der Haegen zijn het eens met De Schuiteneer. "Ze hebben hier ter hoogte van mijn woning een soort van voetpad aangelegd, maar dat wordt door de bestuurders gebruikt om nog vlugger door de bocht te kunnen vlammen. Het is echt levensgevaarlijk om hier als voetganger of fietser te lopen. Ook voor overstekend wild wordt het steeds gevaarlijker", aldus Van der Haegen.





De voorstellen van Freddy De Schuiteneer vallen tot nu toe in dovemansoren. De gemeente Galmaarden antwoordde in een mailtje dat het schepencollege niet kon ingaan op zijn verzoek.





"Wij gaan momenteel niets veranderen aan de situatie op de Heirbaan. Wel zal de politie binnenkort telling uitvoeren op de weg. Zo krijgen we een duidelijk en objectief beeld op het aantal wagens en hoe snel er precies gereden wordt", aldus burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) die sprak in naam van het schepencollege.