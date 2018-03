"Een brief van papa, 78 jaar na zijn dood" EDUARDUS STIERF ONDER DUITS GRANAATVUUR, MAAR LIET KLEINE SCHAT NA OP ZOLDER MARC COLPAERT

23 maart 2018

02u35 0 Galmaarden Bijna tachtig jaar na zijn overlijden heeft Marie-Louise Spitaels (83) opnieuw kennisgemaakt met haar vader. Ze was nog een klein meisje toen hij sneuvelde in de strijd tegen het Duitse leger, en heeft hem dus nooit echt goed gekend. Maar een brief van zijn hand die al die jaren op zolder bleek te liggen, heeft hem plots toch wat dichterbij gebracht.

Eduardus Spitaels, zo heette de vader van Marie-Louise uit Vollezele. Toen het Duitse leger ons land op 10 mei 1940 binnenviel, moest hij als militair mee de strijd aangaan. Nog die eerste dag van de Tweede Wereldoorlog in België sneuvelde Eduardus, toen hij een vriend wilde redden tijdens een granaataanval. "Die vriend heeft het ook overleefd", vertelt Marie-Louise. "Maar mijn vader werd zwaar geraakt door de scherven en is ter plaatse overleden. Hij heeft daar postuum ook twee medailles voor gekregen."





Marie-Louise heeft haar vader dus nooit echt gekend. De enige herinnering die ze nog heeft, is dat hij haar ooit een pop met een mooi kleedje gegeven had. Maar daar kwam enkele weken geleden verandering in, na het overlijden van haar moeder Juliette Goossens. Marie-Louise trok naar haar ouderlijke huis om op te ruimen, en vond daar op zolder enkele oude koffers. Op het eerste gezicht zonder inhoud, tot ze wat beter keek. "Ik had ze bijna opzij gezet", vertelt Marie-Louise. "Maar gelukkig heb ik toch nog eens goed gekeken. Zo vond ik een kleine handtas van mijn moeder."





Uit het oog verloren

Een handtas, daar kon wel eens iets waardevols in zitten. En jawel, dat bleek ook zo te zijn. Een brief van haar vader Eduardus, amper enkele weken voor zijn dood geschreven en gericht aan haar moeder. In die brief vertelt Eduardus onder meer over hoe het met hem gaat in het leger. Overigens bleek ook zijn militair paspoort in de handtas te zitten. "Hij heeft die brief naar zijn ouders gestuurd", legt Marie-Louise uit. "Mijn moeder kon in die tijd nog niet lezen, vandaar. Zelf had ik nooit verwacht dat ik nog zoiets zou vinden - na 78 jaar. Uiteraard was ik daar enorm blij mee. Het is de enige brief die ik van hem heb... Mijn moeder heeft er mij ook nooit iets over verteld. Wellicht was ze die brief uit het oog verloren door de oorlog en alle miserie."





Marie-Louise heeft de brief van haar vader intussen al vele keren gelezen. "Voor mij is deze brief de grootste schat die ik vandaag bezit. Het is het enige aandenken dat ik nog aan mijn vader heb. Ik bewaar hem dan ook op een veilige plaats."