"Dit jaar stap ik 50.000ste kilometer" RENÉ WILDE WAT KILO'S KWIJT EN KREEG DE SMAAK TE PAKKEN MARC COLPAERT

24 februari 2018

02u29 0 Galmaarden Aanvankelijk wilde hij gewoon wat kilootjes kwijtraken, maar het lijkt erop dat René Moonens (67) uit Lennik dit jaar de kaap van 50.000 wandelkilometers zal ronden. Hij is intussen al zeventien jaar lid van de Vollezeelse wandelclub 'Parel van het Pajottenland' en verzamelde in die tijd 47.000 kilometer op de teller.

Toen René zijn vijftigste verjaardag zag naderen, besloot hij om te stoppen met roken. "Ik had soms moeite met ademhalen en werd steeds sneller moe", vertelt hij. "Daarom heb ik besloten om wat gezonder te gaan leven. Ik ben gestopt met roken - een eerste stap. Maar het gevolg was dat ik in enkele maanden tijd twintig kilogram bijgekomen ben. En dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Ik was dan wel gestopt met roken, maar door die extra kilo's kon ik niet zeggen dat ik zoveel gezonder geworden was."





Meteen 300 km

Maar hij liet het er niet bij. René besloot om te gaan sporten - wandelen, om precies te zijn. Heerlijk in de vrije natuur, met enkel een paar wandelschoenen als noodzakelijke uitrusting. Hij ging op pad met enkele vrienden uit Lennik en legde in zijn eerste jaar al een mooie driehonderd kilometer af. De kilo's verdwenen, maar misschien nog belangrijker: René had écht een nieuwe hobby ontdekt. "Het belangrijkste was dat ik het toen - en nu nog altijd - gewoon heel leuk vond om te wandelen in deze mooie streek", klinkt het. "Daarom heb ik me wat later aangesloten bij de wandelclub 'Parel van het Pajottenland' uit Vollezele. En toen was het hek helemaal van de dam. (lacht)"





Overwerken

Door de jaren heen schreef René zich steeds vaker in voor wandeltochten. "Toen ik nog aan het werk was, vroeg ik mijn baas of ik op sommige dagen mocht overwerken. Dan kon ik woensdagnamiddag vrij nemen voor een potje wandelen doorheen de week." Aanvankelijk hield hij het nog bij driehonderd kilometer per jaar, maar na verloop van tijd schoot die teller de hoogte in. Eind vorig jaar, zeventien jaar nadat hij begon met wandelen, liet hij 47.000 kilometer noteren. Gemiddeld is dat zo'n 2.750 kilometer per jaar, of 7,5 kilometer per dag. "Vorig jaar nam ik deel aan 170 wandelingen, goed voor een totaal van 3.991 kilometer - gemiddeld drie per week, dus. Ik vermoed dat ik na de grote vakantie in de buurt van de 50.000 kilometer zal komen. En wie weet, ga ik door tot 100.000!"