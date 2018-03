'De brief' heeft ook al eigen lied 23 maart 2018

02u35 0 Galmaarden Zanger en liedjesschrijver Henri Spider uit Vollezele, zelf verre familie van Marie-Louise, heeft intussen een liedje geschreven over de brief.

Toen hij te horen kreeg dat Marie-Louise het aandenken aan haar vader gevonden had op zolder, vond hij dat zo mooi dat hij de pen niet kon laten liggen. "Ik zing zelf, maar ik schrijf ook liedjes voor andere artiesten", vertelt Henri Spider. "Eén van die artiesten is Freddy Davis uit Zepperen. Ik weet dat hij graag liedjes zingt die op een echt verhaal gebaseerd zijn. Daarom vond ik de brief van Marie-Louise ideaal om er een tekst rond te schrijven. Intussen is die tekst al geëvolueerd naar een single. De videoclip is regelmatig te zien op Ment TV en je vindt hem ook terug op YouTube onder de titel 'De brief'." (MCT)