Fred komt al 7 jaar vanuit Los Angeles naar Essen voor kerstbierfestival Toon Verheijen

16 december 2018

Het kerstbierfestival in de Heuvelhal wordt niet alleen door bierminnend Vlaanderen en Nederland in het hart gesloten. Fred Waltman komt al sinds 2011 onafgebroken afgezakt naar de Lage Landen om hier twee dagen te vertoeven. Speciaal voor O.B.E.R. ontwikkelde hij ook de nieuwe app van het festival. "Voor een ticket en wat heerlijke bieren. Dan ben ik al tevreden. Dit is een beetje mijn festival."

Londen, New York, Antwerpen, Praag, Berlijn, Stockholm en voor een hele reeks Amerikaanse staten. Maar voeg nu ook maar Kerstbierfestival Essen aan dat lijstje toe. De Amerikaan Fred Waltman zit in het softwaregebeuren en heeft in functie van zijn bierpassie voor heel wat steden al een bierapp gemaakt. Enkele jaren geleden liet hij aan de organisatoren van O.B.E.R. vallen dat als ze ooit een app nodig hebben dat ze hem gerust mochten contacteren. “En plots kwam daar die e-mail”, lacht de vriendelijke Amerikaan Fred Waltman. “Of ik het echt wilde doen. En natuurlijk wilde ik dat. Dit is echt zo’n mooi festival met heerlijke bieren en een groep toffe mensen die het organiseert.”

Uniek

Fred Waltman leerde het festival eind jaren negentig kennen. “Ik was samen met vrienden op biertrip in Europa. Iets wat we al jaren doen”, vertelt de Amerikaan. “We komen dan ook altijd in Antwerpen terecht en zo hoorden we op een gegeven moment alleen maar positieve dingen over dit festival. We zijn dan eens komen kijken en we waren eigenlijk meteen verkocht. Zo’n leuke sfeer. Zo’n leuke mensen en wat een geweldige bieren. In het begin kwam ik niet ieder jaar, maar sinds 2011 ben ik hier ieder jaar geweest. Meestal combineer ik het met een weekje ergens in de buurt. Nu hebben we bijvoorbeeld wat zaken bezocht in Amsterdam. Beschouw het als een hobby: reizen en bier. Ik heb ook ooit het grote Zythosfestival gedaan, maar dit is veel leuker en gemoedelijker. Twee keer per jaar kom ik naar Europa. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar en altijd deze periode want dit festival wil ik hier niet meer missen.” En wat vind Fred nu eigenlijk het beste bier? “Verdorie, een moeilijke… maar doe dan toch maar de Stille Nacht. Heerlijk bier. Die smaak vind je nergens. En het slechtste? Die verklap ik niet (lacht).”

Succes

De organisatie van het 24ste bierfestival is in elk geval tevreden. “De twee dagen waren uitverkocht en iedereen heeft er van genoten. Uit de wereldkaart die vooraan in de sporthal hangt, blijkt ook weer dat we heel wat buitenlandse gasten hebben mogen ontvangen. Er waren er zelfs uit India”, vertelt Gunter Mertens. “Het is nu uitkijken naar onze 25ste editie volgend jaar.”