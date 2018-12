Fietsen gestolen Toon Verheijen

27 december 2018

Dieven zijn in de voorbije dagen in Hulshout en Westerlo aan de haal gegaan met fietsen. De feiten werden vermoedelijk op 24 december gepleegd. Aan de Schrans in Hulshout werd ingebroken in tuinhuizen achter woningen. Daar verdwenen in totaal een zevental fietsen. In de Tongerlostraat in Westerlo werd ook ingebroken in een tuinhuis. Daar gingen de daders aan de haal met twee fietsen.