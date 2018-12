Feestvarken vzw en gemeente willen kinderen in armoede gelukkig maken Toon Verheijen

05 december 2018

18u33 0 De gemeente Essen en de vzw Feestvarken uit Malle slaan de handen in elkaar. Feestvarken vzw werd opgericht in 2013 en heeft één simpel doel: kinderen die in armoede leven een fijne verjaardag bezorgen met een verjaardagspakket.

“In het pakket zitten een cadeautje, iets waarmee de kinderen hun klasgenoten kunnen trakteren en allerlei zaken om thuis een feestje te organiseren zoals slingers, ballonnen, maar ook een zelf te bakken cake en versiering”, zegt Koen Hendrickx van de vzw Feestvarken.



“We zijn ondertussen al actief in 26 Antwerpse gemeenten, in vijf gemeenten in het Meetjesland en zelfs twee in het Brusselse. Voor 2019 verwachten we het aantal gemeenten nog uit te breiden.” Belangrijk is ook de anonimiteit. “We krijgen van de sociale diensten enkel een geboortedatum en een geslacht door van kinderen. Wij leveren de boxen op basis van die gegevens bij de verschillende sociale diensten. We kennen dus nooit de naam van het kind. Zo behouden we anonimiteit. De boxen worden bezorgd aan de ouders van de kinderen en we stellen de boxen op maat samen. Kinderen zullen dus nooit te weten komen dat ze hun cadeau krijgen van FEESTVARKEN vzw. We geven geen standaardpakket zodat kinderen niet weten dat het pakket van de vzw komt.”

Feestvarken gaat ondertussen ook verder dan kinderen in armoede proberen (eventjes) echt gelukkig te maken. Ze willen kinderarmoede ook echter onder de aandacht brengen. “Hiervoor werken we educatieve pakketten uit voor scholen, bedrijven en particulieren. Zo zamelen we langs de ene kant geld in om boxen te kunnen samenstellen en langs de andere kant zetten we ons in om mensen te sensibiliseren dat (kinder)armoede in België nog altijd bestaat en bestreden moet worden.”