Feest na Marokkaanse winst op WK, maar ook opnieuw incidenten: politie in Brussel bekogeld met stenen, politiekantoor bekogeld op het Kiel

Vandaag is het opnieuw Black Friday. Vooral grote winkelketens geven dan enorme kortingen op hun collecties. Maar deze feestdag voor de consument is ook de ideale gelegenheid om lokale winkels in de kijker te zetten. Onze redactie ging op zoek naar interessante kortingen bij de winkeliers in jouw buurt.

25 november