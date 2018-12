Fanfare Sint Catharina brengt A Christmas Tale met koor Vialta en Vitalski Toon Verheijen

02 december 2018

Fanfare Sint Catharina brengt al heel wat jaren originele opvoeringen door samenwerkingen aan te gaan met andere verenigingen in de cultuursector. Dit jaar kiezen ze voor Vialta en Vitalski.

A Christmaseiland Tale staat gepland op zaterdagavond 22 december. Dirigent Eddy Chrisostomus zal alles in goede banen leiden. Vialta is ontstaan uit een familiekoortje, opgericht in 1989 en zong toen onder leiding van Herman De Houwer. In 1996 werd Luc Dockx aangetrokken als dirigent. Onder zijn leiding groeide Vialta uit tot een volwaardig vierstemmig gemengd kamerkoor. Later kwam Vialta in de handen terecht van Sara Van Opstal. In 2017 heeft Sara de fakkel opnieuw doorgegeven en staan ze nu onder de deskundige leiding van Sander Le Roy. Sander Le Roy studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven de hoofdvakken zang, koordirectie en behaalde er het masterdiploma piano. Hij is verbonden aan de Academie Muziek en Woord te Borgerhout als docent piano, AMV en samenzang.

Vitalski is de artiestennaam van Vital Baeken. Op het podium brengt hij vooral standup-comedy, maar ook literaire lezingen en muzikale optredens]. Als schrijver publiceert hij columns, romans, liedjes, toneelstukken, stripverhalen en poëzie. Daarnaast maakt Vitalski letterkundige radioprogramma’s, organiseert hij surrealistische tentoonstellingen en regisseert hij toneel. Sinds 2011 draagt Vitalski de titel van Nachtburgemeester van Antwerpen. Op 5 mei van dit jaar presenteerde hij nog De Kleinste Hoogstraatse Revue waar fanfare Sint-Catharina door hem werd uitgenodigd voor muzikale ondersteuning.

Het concert vindt plaats in de Rabboenizaal. De deuren gaan open om 19.30 uur. De inkom bedraagt 12 euro. Onder de 18 mag je gratis binnen. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro.