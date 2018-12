Extra vroege afvalophaling en andere maatregelen voor Azencross Toon Verheijen

21 december 2018

14u21 2 De Azencross in Loenhout komt er weer aan en dat betekent dat er ook heel wat maatregelen getroffen moeten worden. Zo start de afvalophaling ’s morgens al om 5 uur.

In het centrum van Loenhout worden sommige straten en straatdelen één of meerdere dagen afgesloten en in verschillende straten geldt eenrichtingsverkeer en/of een parkeerverbod. Voor het verkeer is er een omleiding voorzien. De afvalophaling zal al vanaf 5 uur ’s morgens beginnen in de Brechtseweg (vanaf Huffelplein tot Neervenweg), Dorensweg, Huffelplein, Tienpondstraat, De Stroobloem, Kapelstraat, Stoffezandstraat en Sint-Annastraat.

De Azencross vindt plaats op 28 december en start om 8.20 uur. Het parcours van de Azencross ligt op en rond Sportpark De Dorens op de Brechtseweg. Het Sportpark is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. De inkom bedraagt twaalf euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

Het programma van Azencross Loenhout is als volgt:

- Jeugdinitiatie: 8.15 uur

- Junioren dames: 10 uur

- Junioren heren: 11 uur

- Beloften: 12 uur

- Elite dames: 13.45 uur

- Elite heren: 15 uur

