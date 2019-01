Extra afslagen en veiliger fietsoversteek fietsers in Nikelaan Jean Eykmans

10 januari 2019

Vanaf maandag 14 januari tot eind april worden in de Nikelaan (N156) aanpassingen aan de verkeerssituaties aangebracht ter beveiliging van de fietsers en om een vlotter verkeer van personeel en vrachtverkeer te garanderen. De werken zullen uitgevoerd op grondgebied van de gemeenten Meerhout en Ham. Op 2 locaties worden extra afslagstroken aangelegd voor de werknemers van het bedrijf Nike. De bestaande fietsoversteekplaats op de Nikelaan wordt voorzien van verkeerslichten. Het bedrijf Nike draagt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de investeringen.

Aan de parking van het Nike-hoofdgebouw wordt een nieuwe oostelijke toegang gecreëerd in de bocht, bedoeld voor verkeer vanuit en naar Kwaadmechelen. Ook ter hoogte van de toegang naar het nieuwe distributiecentrum in aanbouw (The Court), worden afslagstroken aangelegd. Op beide locaties wordt plaatselijk het wegprofiel verbreed, om zo ruimte te creëren voor de extra stroken.

De impact op het verkeer zal vooral op piekmomenten merkbaar zijn. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk. Ter hoogte van de bocht waar ook de fietsers oversteken worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst, die beurtelings verkeer toelaten. In de rest van de werfzone zal het verkeer plaatselijk over versmalde rijstroken kunnen doorrijden. Het fietspad wordt een stukje omgeleid, waardoor ook de oversteek tijdelijk opschuift.

Wie omtrent deze werken vragen of opmerkingen heeft kan dit doen via het digitaal meldingsformulier www.wegenenverkeer.be/contactformulier. De informatie over deze werken en eventuele updates in de planning zijn te vinden op www.wegenenverkeer.be/nikelaan.