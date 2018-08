Zwembad eind deze maand dicht 08 augustus 2018

Het zwembad van Evergem, aan de Hoge Wal in Ertvelde, moet eind deze maand dicht voor het jaarlijks onderhoud. Het zwembad zal dit jaar gesloten zijn van maandag 27 augustus tot en met zondag 9 september. Ook op woensdag 15 augustus is het zwembad gesloten. Op 18 augustus is het zwembad uitzonderlijk dicht van 9 uur tot 12 uur, omdat er een examen van de redderscursus georganiseerd wordt. Info: www.evergem.be. (JSA)