Zwembad dicht voor poetsbeurt 28 augustus 2018

Het zwembad van Sportcentrum Hoge Wal in de Guldensporenlaan 34 in Ertvelde is tot en met zondag 9 september gesloten. Het zwembad is na een drukke zomer twee weken gesloten voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Vanaf maandag 10 september kan er weer gezwommen worden. (JSA)