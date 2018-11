Zwaar geval van verkeersagressie: 20-jarige Gentenaar slaat 29-jarige man uit Evergem bewusteloos Jeffrey Dujardin

20 november 2018

18u53 0 Evergem In Hoeksken in Evergem heeft maandag rond 14 uur een ernstig geval van verkeersagressie plaatsgevonden. Daarbij werd een man bewusteloos geslagen, de verdachte uit Gent moet zich op 18 december verantwoorden voor de rechtbank.

Een 29-jarige man uit Evergem die als passagier uit een geparkeerd voertuig stapte, werd plots aangevallen door een man. Het slachtoffer viel door de slagen bewusteloos op de grond. De verdachte die daarop met zijn wagen wegreed, kon later opgepakt worden. Het gaat over een 20-jarige man uit Gent.

Het slachtoffer raakte gewond in het aangezicht en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Voor de feiten zou er een incident geweest zijn in Hoeksken, waarbij de verdachte in het midden van de straat zou zijn gestopt om een passagier te laten uitstappen. De inzittenden van de wagen waar het slachtoffer passagier was, zouden gereageerd hebben door middel van handgebaren. Met de bekende gevolgen.