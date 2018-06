Zomerse fotowedstrijd 29 juni 2018

De gemeente Evergem gaat in een fotowedstrijd op zoek naar kleurrijke zomerfoto's in de gemeente. De mooiste foto wint een Fujifilm Instax mini 9, dat is een soort polaroidcamera waarmee je ook selfies kan maken. De foto moet vooral veel kleur hebben. Het kan gaan om een kunstige krijttekening op straat, de Belgische vlaggen op de nationale feestdag, een mooi bloemenperk in je tuin of pakweg drie geschminkte kinderen op een rij.





Foto's stuur je voor vrijdag 31 augustus door via www.evergem.be/zomersefotowedstrijd of via www.facebook.com/evergem.





Alle foto's worden gepubliceerd op de website en sociale media. (JSA)