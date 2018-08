Zestig jaar geluk voor Aimé en Maria 21 augustus 2018

02u25 0

Aimé Van der Vee en Maria Vispoel uit de Lochtingstraat 46 in Doornzele bij Evergem zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel heeft één dochter Kathleen, en twee kleinkinderen.





Ze leerden elkaar kennen op een Vlaamse kermis in Mendonk. Na het huwelijk namen ze de boerderij over van de ouders van Aimé. Samen hebben ze met veel passie geboerd.





Reizen en uitstapjes maken was niet aan hen niet besteed. Jubilarissen Aimé en Maria genieten nu van hun pensioen en houden van hun buurt.





(JSA)