Zeldzame vogel lokt honderden spotters GRIJZE JUNCO LAAT ZICH VOOR HET EERST ZIEN IN WALGRACHT ANTHONY STATIUS

19 maart 2018

02u31 0 Evergem De grijze junco werd gespot in Evergem en dat is vogelliefhebbers niet ontgaan. Het is de eerste keer dat deze Noord-Amerikaanse zangvogel zich bij ons laat zien. "Het was een stormloop aan vogelspotters", zegt Katrien Van Baeveghem, die het diertje ontdekte.

Vogelspotters kwamen afgelopen weekend van overal naar Walgracht in Doornzele bij Evergem, om er een glimp op te vangen van de grijze junco. Deze vogel komt normaal enkel in Noord-Amerika voor. Ze werd nog maar enkele keren gespot in Europa en zelfs nog nooit in België. Een hoogdag voor vogelliefhebbers dus, die massaal naar Walgracht afzakten. Geert Strobbe en Katrien Van Baeveghem zagen het diertje drie weken geleden voor het eerst in hun tuin.





Euforische mannen

"Hier vliegt van alles rond, van roodborstjes tot mezen, maar dit vogeltje hadden we nog nooit gezien", vertelt Katrien. "Na wat opzoekingswerk kwam ik uit op de grijze junco. Mensen zouden ons gek verklaren, want deze soort komt hier niet voor. Het leek onze buurman, die heel wat van vogels kent, zeer onwaarschijnlijk, maar vorige week spotte hij hem zelf. Toen hij dit deelde op waarnemingen.be van Natuurpunt, ging de bal aan het rollen. Sinds vrijdagavond is het hier één grote overrompeling. Zaterdagmiddag vloog de junco enkele uren in onze tuin rond en was ons huis omsingeld door tientallen vogelspotters. We hebben volwassen mannen elkaar euforisch in de armen zien vliegen omdat ze het diertje hadden gespot."





Ook gisteren in het vriesweer stonden tientallen ingeduffelde vogelspotters op de uitkijk. Telkens wanneer de junco voorbij hun lens of verrekijker fladderde, stegen vreugdekreten op. "Ik sta hier sinds 8 uur 's morgens", zegt Wouter Van Gasse uit Kruibeke. "Onlangs werd ook voor het eerst de langstaartklauwier in België gespot. Voor ons zijn het leuke tijden."





"Dit is echt een unicum", zegt ornitholoog Gerald Driessens. "In 2010 werd er een dood exemplaar gevonden in de haven van Antwerpen, maar dit mannetje is de eerste levende grijze junco in ons land. Hoe deze vogel hier geraakt is? Waarschijnlijk is die in zijn vlucht naar het zuiden uit koers geraakt en op een schip richting Europa beland. Via de haven van Gent hier wat verderop is hij in Evergem terechtgekomen. Dit bewijst nog maar eens dat eender wie speciale vogels kan vinden."





De komst van de grijze junco had zich ook al verspreid tot over de landsgrenzen heen. "Ik kom speciaal van Rijsel naar hier om die vogel te zien", zegt Fransman Christophe Legrand. "Ik ben nu 35 jaar en al gek op vogels sinds mijn tiende. Dit maak je maar een keer in je leven mee, dus het was de rit van meer dan een uur zeker waard."