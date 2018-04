Zeepkisten bouwen 06 april 2018

02u37 0

Kinderen uit Evergem kunnen op woensdag 11 april een workshop volgen om zeepkisten te leren bouwen. Dat is nodig voor de Buitenspeeldag van woensdag 18 april, want dan staan de zeepkisten in Evergem centraal. Deelnemers aan de zeepkistenrace moeten minstens negen jaar zijn en op voorhand inschrijven. De knutseldag voor zeepkisten, wordt gehouden op 11 april van 10 tot 17 uur in Vrije Basisschool De Cocon, Riemewegel 39. De Buitenspeeldag zelf vindt plaats aan de Hoge Wal in Ertvelde. Info: www.evergem.be. (JSA)